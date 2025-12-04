Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Kerahkan Ribuan Personel dan Layanan Kendaraan Listrik Jelang Nataru 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |15:07 WIB
PLN Kerahkan Ribuan Personel dan Layanan Kendaraan Listrik Jelang Nataru 2026
PLN memperkenalkan SPKLU R2 untuk Motor Listrik, Sepeda Listrik sampai Skuter Listrik. (Foto: Okezone.com/PLN Disjaya)
A
A
A

JAKARTA – PLN Disjaya Jakarta menyiapkan langkah berlapis untuk memastikan pasokan listrik tetap aman dan andal selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Kesiapan ini mencakup 2.148 personel, 17 posko siaga, serta gardu bergerak yang siap mendukung kelancaran pasokan listrik selama Nataru.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa fokus pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah menjaga 255 tempat ibadah, termasuk gereja, serta lokasi keramaian seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan.

PLN Siaga Nataru

"Jadi kami pastikan infrastruktur Jakarta aman. Personel yang disiapkan 2.148 orang, dengan 17 posko siaga. Masa siaga mulai 18 Desember sampai 8 Januari, artinya pada 8 Januari tidak ada pekerjaan terencana. Kalau terjadi gangguan, kami hanya memantau dan memonitor. Tersedia 61 gardu bergerak, 5 truk crane, dan 86 mobil operasional," ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Andy menambahkan, seluruh pejabat di PLN Disjaya hingga unit bawahannya tidak mengambil cuti selama Nataru, sebagai komitmen menjaga pasokan listrik tetap aman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187634//pln_perbaiki-sYru_large.jpg
Akses Terbuka, PLN Kebut Pemulihan Listrik di Sibolga dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187566//truk-R2wi_large.jpg
Angkutan Barang Dibatasi Selama Libur Natal dan Tahun Baru, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187458//bbm-IQ1x_large.jpg
Percepatan Pemulihan Distribusi BBM-LPG dan Listrik di Wilayah Bencana Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement