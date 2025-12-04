PLN Kerahkan Ribuan Personel dan Layanan Kendaraan Listrik Jelang Nataru 2026

JAKARTA – PLN Disjaya Jakarta menyiapkan langkah berlapis untuk memastikan pasokan listrik tetap aman dan andal selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Kesiapan ini mencakup 2.148 personel, 17 posko siaga, serta gardu bergerak yang siap mendukung kelancaran pasokan listrik selama Nataru.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa fokus pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah menjaga 255 tempat ibadah, termasuk gereja, serta lokasi keramaian seperti tempat wisata dan pusat perbelanjaan.

"Jadi kami pastikan infrastruktur Jakarta aman. Personel yang disiapkan 2.148 orang, dengan 17 posko siaga. Masa siaga mulai 18 Desember sampai 8 Januari, artinya pada 8 Januari tidak ada pekerjaan terencana. Kalau terjadi gangguan, kami hanya memantau dan memonitor. Tersedia 61 gardu bergerak, 5 truk crane, dan 86 mobil operasional," ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Andy menambahkan, seluruh pejabat di PLN Disjaya hingga unit bawahannya tidak mengambil cuti selama Nataru, sebagai komitmen menjaga pasokan listrik tetap aman.