Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |08:24 WIB
PLN IP Pastikan Keandalan Listrik Nasional di Lebaran 2026, Miliki Daya Pasok 15 GW
PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik dalam rangka Siaga Idulfitri 1447 H. (Foto: okezone.com/PLN)
JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik dalam rangka Siaga Idulfitri 1447 H.

Hal ini dengan menyiagakan 114 posko siaga dan 12.597 personel yang tersebar di berbagai unit pembangkit guna menjaga keandalan pasokan listrik selama periode perayaan Idulfitri atau Lebaran 2026.

Secara keseluruhan, PLN Indonesia Power memiliki daya mampu pasok sebesar 15,03 gigawatt (GW) yang siap dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional selama masa siaga.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan bahwa kesiapan operasional pembangkit menjadi prioritas perusahaan untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama momen Idulfitri.

“PLN Indonesia Power berkomitmen untuk memastikan seluruh unit pembangkit beroperasi secara optimal melalui kesiapan infrastruktur, penguatan sistem operasi, serta dukungan sumber daya manusia yang profesional," kata Bernadus di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

PLN IP memiliki dukungan daya mampu pasok sebesar 15,03 GW serta kesiapsiagaan 114 posko dan 12.597 personel. 

 

