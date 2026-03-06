Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Tunjuk 2 Perusahaan China Jadi Operator Pembangkit Listrik Sampah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |17:35 WIB
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menetapkan dua perusahaan asal China sebagai mitra operator proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste-to-Energy (WtE) di Bekasi dan Denpasar.

Kedua perusahaan tersebut, antara lain Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator fasilitas WtE di Bekasi, sementara Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. ditunjuk untuk mengoperasikan fasilitas serupa di wilayah Denpasar Raya.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan, penetapan mitra operator tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang komprehensif dan melibatkan berbagai perusahaan internasional berpengalaman.

"Pengumuman hari ini menandai langkah penting dalam memastikan fasilitas Waste-to-Energy dikelola dengan standar tertinggi dalam keandalan operasional, keselamatan, dan akuntabilitas," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menambahkan, Danantara akan terus bekerja sama dengan mitra operator, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengurangan sampah sekaligus meningkatkan produksi energi bersih.

"Kami akan terus bekerja sama erat dengan para mitra, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan kemajuan yang terukur dalam pengurangan sampah dan pembangkitan energi bersih," katanya.

 

