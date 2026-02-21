Didukung Danantara, Pemulihan Pendidikan dan Kesehatan Pascabencana di Sumbar Dipercepat

JAKARTA - Pemulihan di sektor pendidikan dan kesehatan pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar) dipercepat. Salah satunya membangun kembali sekolah dasar yang terdampak bencana banjir bandang pada Desember 2025.



Upaya pemulihan di sektor pendidikan dan kesehatan dilakukan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang didukung Danantara.



Selain pemulihan fasilitas pendidikan, juga menghadirkan posko layanan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan kesehatan warga.



“Kami menyampaikan apresiasi kepada Inalum atas kepedulian dan komitmennya membangun kembali SDN 49 Batang Kabung di Kota Padang serta menghadirkan pengobatan gratis bagi masyarakat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran BUMN untuk rakyat. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar proses pemulihan pasca bencana bisa berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Anggota DPR RI Komisi VI Andre Rosiade dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).



Dalam acara ini turut hadir Chief Operation Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung dilakukan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi milik Pemerintah Kota Padang, guna memastikan proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, layak, dan nyaman bagi para siswa.



Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Batang Kabung menyebabkan kerusakan parah hingga bangunan sekolah hanyut, sehingga ratusan siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar darurat sambil menunggu pemulihan fasilitas.