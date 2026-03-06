Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah resmi menyepakati pemberian diskon tarif tol untuk periode angkutan Lebaran 2026. Besaran diskon 30 persen berlaku untuk seluruh ruas yang tersebar di Indonesia.



Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal mengatakan, pemberian potongan tarif tol berlaku selama 4 hari, yakni tanggal 15-16 Maret untuk arus mudik, dan 26-27 Maret 2026 untuk periode arus balik. Namun untuk ruas Tangerang - Merak diskon tarif tol berlaku pada tanggal 12-13 Maret untuk periode arus mudik, dan 31 Maret sampai 1 April untuk periode arus balik.



Sementara untuk ruas tol Kayuagung - Palembang, dan ruas tol Cimanggis - Cibitung memberlakukan tambahan waktu pemberian diskon tarif. Ruas tol Kayuagung - Palembang berlaku tambahan pemberian diskon tarif untuk tanggal 14,28, dan 29 Maret 2026. Sedangkan untuk ruas Cimanggis - Cibitung berlaku tambahan waktu pemberian diskon tarif untuk tanggal 21-22 Maret 2026.



Selain itu terdapat ruas Becakayu yang telah memberikan diskon Dynamic Pricing 10-20 persen sampai tanggal 31 Maret 2026 dan Cibitung-Cilincing telah memberikan diskon 12 persen-44 persen khusus golongan II-V sampai dengan 30 April 2026.



"Tarif tol ini bertujuan diberikan 30 persen, sebagaimana hasil rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK). Potongan tarif ini hanya berlaku untuk tarif terjauh dengan metode pembayaran uang elektronik," ujarnya dalam Media Gathering di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).