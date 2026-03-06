Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |17:57 WIB
Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya
Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah resmi menyepakati pemberian diskon tarif tol untuk periode angkutan Lebaran 2026. Besaran diskon 30 persen berlaku untuk seluruh ruas yang tersebar di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal mengatakan, pemberian potongan tarif tol berlaku selama 4 hari, yakni tanggal 15-16 Maret untuk arus mudik, dan 26-27 Maret 2026 untuk periode arus balik. Namun untuk ruas Tangerang - Merak diskon tarif tol berlaku pada tanggal 12-13 Maret untuk periode arus mudik, dan 31 Maret sampai 1 April untuk periode arus balik.

Sementara untuk ruas tol Kayuagung - Palembang, dan ruas tol Cimanggis - Cibitung memberlakukan tambahan waktu pemberian diskon tarif. Ruas tol Kayuagung - Palembang berlaku tambahan pemberian diskon tarif untuk tanggal 14,28, dan 29 Maret 2026. Sedangkan untuk ruas Cimanggis - Cibitung berlaku tambahan waktu pemberian diskon tarif untuk tanggal 21-22 Maret 2026.

Selain itu terdapat ruas Becakayu  yang telah memberikan diskon Dynamic Pricing 10-20 persen sampai tanggal 31 Maret 2026 dan Cibitung-Cilincing telah memberikan diskon 12 persen-44 persen khusus golongan II-V sampai dengan 30 April 2026.

"Tarif tol ini bertujuan diberikan 30 persen, sebagaimana hasil rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK). Potongan tarif ini hanya berlaku untuk tarif terjauh dengan metode pembayaran uang elektronik," ujarnya dalam Media Gathering di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204225/jalan_tol-rJgE_large.jpg
Tol Cibitung–Cilincing Belum Optimal, Tarif Rp70 Ribu Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204182/jalan_tol-bG5Z_large.jpg
Progres Tol Japek II Selatan Paket 2A Capai 81,65 Persen, Ditargetkan Rampung pada September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204002/jalan_tol-UGjY_large.jpg
Jalan Tol Palembang - Betung Bakal Beroperasi pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200940/jalan_tol-zqXf_large.jpg
Banyak Jalan Tol Berlubang, Ini Penjelasan Jasa Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200657/jalan_tol-1lv5_large.jpg
Bayar Tol Tanpa Tap Kartu Ditargetkan di 700 Gerbang Tol Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement