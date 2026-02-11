Banyak Jalan Tol Berlubang, Ini Penjelasan Jasa Marga

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengakui adanya lubang di sejumlah ruas jalan tol yang dikelolanya. Perseroan pun menargetkan perbaikan tuntas sebelum arus mudik Lebaran dimulai.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro, menjelaskan kerusakan jalan dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir yang berlangsung cukup panjang.

“Kami meminta maaf apabila ada ketidaknyamanan karena lubang di jalan tol. Tapi itu terjadi di seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), artinya di seluruh ruas jalan tol, bukan hanya Jasa Marga,” ujar Rivan dikutip Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, kemunculan lubang bukan disebabkan kualitas konstruksi jalan, melainkan kombinasi curah hujan tinggi dan kendaraan over dimension over load (ODOL).

Menurutnya, beban kendaraan yang melampaui ketentuan mempercepat kerusakan lapisan aspal, terlebih saat kondisi jalan jenuh air akibat hujan hampir dua pekan.

"Bukan kualitasnya, tetapi memang bebannya ketika kami akui, hampir rata-rata melebihi tetapi pada saat kemarin marak lubang karena hujan hampir 2 minggu," jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Jasa Marga telah menjalankan sejumlah program perbaikan. Perbaikan minor dilakukan secara cepat di lokasi, sementara untuk kerusakan yang lebih besar dilakukan overlay atau pelapisan ulang jalan.