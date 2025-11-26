Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:31 WIB
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Dalam rangka menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Nataru, pemerintah menyiapkan program diskon transportasi yang akan disampaikan secara detail oleh Menteri Perhubungan. Diskon mencakup tarif kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan diskon tarif tol sebesar 10–20 persen pada 26 ruas tol, yang berlaku pada 22, 23, dan 31 Desember. Rinciannya meliputi 2 ruas di Jawa–Bodetabek, 9 Teras Jawa, 3 Non-Jawa, dan 12 Teras Sumatera.

Hal ini disampaikan Airlangga sata menyampaikan sejumlah langkah percepatan program strategis pemerintah menjelang akhir tahun dalam Rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Adapun rapat tersebut memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu monitoring realisasi belanja pemerintah hingga hari ini, dorongan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV, serta persiapan menghadapi masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, rapat juga membahas implementasi perizinan perusahaan berbasis risiko.

Airlangga menekankan pentingnya akselerasi belanja pemerintah, terutama pada kementerian dengan anggaran terbesar. Dia juga menyoroti perlunya percepatan realisasi program prioritas Presiden, seperti MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung layak, hingga penyaluran stimulus ekonomi termasuk BLT Kesra.

“Beberapa kegiatan terkait pertumbuhan ekonomi 2024 ini pertama terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden,” ujar Airlangga.

 

Halaman:
1 2
