Segini Nafkah Bulanan yang Wajib Dibayar Ridwan Kamil ke Atalia Usai Resmi Bercerai

Segini Nafkah Bulanan yang Wajib Dibayar Ridwan Kamil ke Atalia Usai Resmi Bercerai (Foto: Okezone)

JAKARTA - Segini nafkah bulanan yang wajib dibayar Ridwan Kamil ke Atalia usai resmi bercerai. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai setelah membangun rumah tangga selama 29 tahun. Sidang putusan cerai Ridwan Kamil dengan Atalia dilakukan secara e-court pada Rabu 7 Januari 2025 di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Ridwan Kamil menyampaikan bahwa keputusan bercerai dengan wanita yang akrab dia sapa dengan Bu Cinta itu diambil secara matang.

"Perceraian saya dengan Atalia Praratya telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.

"Setelah melalui proses panjang, termasuk mediasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh itikad baik, kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh," sambungnya.

Pasca menjalin bahtera rumah tangga selama 29 tahun, Atalia Praratya dan Ridwan Kamil sepakat untuk berpisah dan menerapkan co-parenting.

Sementara, Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung memberikan hak asuh Camillia Laetitia Azzahra yang akrab disapa Zara kepada Atalia Praratya, ibu kandungnya.

Usai bercerai, berapa nafkah bulanan yang wajib dibayar Ridwan Kamil ke Atalia?