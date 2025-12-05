Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:06 WIB
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) mengumumkan bahwa mulai Kamis 4 Desember 2025, ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sudah dapat dilalui pasca banjir untuk pengguna jalan melalui skema rekayasa lalu lintas contraflow atas diskresi Kepolisian.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan, keputusan pemberlakuan rekayasa skema contraflow diambil setelah serangkaian pemeriksaan teknis dan uji lapangan yang menyatakan aspek struktur serta keselamatan jalan memenuhi standar minimal untuk dilintasi.

"Ruas Tol MKTT yang terdampak bencana banjir sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan menuju Medan dengan skema rekayasa lalu lintas contraflow," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025). 

Persiapan teknis untuk membuka jalur sementara telah dilaksanakan sejak 1 Desember, meliputi perkerasan tambahan dan pemadatan median di KM 41+825 yang difungsikan sebagai jalur alternatif sementara. 

 

1 2
