HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:30 WIB
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari (Foto: Luhut/Setpres)
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kabar yang menyebutkan dirinya sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL). Luhut dengan tegas membantah isu keterlibatan atau kepemilikan dirinya di PT Toba Pulp Lestari (TPL).

"Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Jodi menyatakan Luhut tidak memiliki, terafiliasi, maupun terlibat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Toba Pulp Lestari.

“Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” ujar Jodi.

Dia menyampaikan, Luhut sebagai pejabat negara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

 

Halaman:
1 2
