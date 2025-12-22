Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membuka secara fungsional ruas Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending–Paiton sepanjang 24,08 km.

Pembukaan fungsional diberlakukan mulai H-5 libur Natal 2025, yaitu Sabtu, 20 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 (total 16 hari) dan akan dioperasikan secara situasional sesuai diskresi Kepolisian untuk mengurangi kepadatan pada jalur Pantura Jawa Timur.

Ruas Tol Prosiwangi Segmen Gending–Paiton dibuka dua arah dengan jam operasional harian pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB untuk semua golongan kendaraan. Selama masa fungsional, pengguna jalan dapat melewati ruas ini tanpa dikenakan tarif tol serta seluruh pengguna wajib mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

"Kami membuka ruas fungsional Tol Prosiwangi Segmen Gending–Paiton tanpa tarif secara situasional sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan volume lalu lintas Nataru 2025," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).