Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026

JAKARTA - Ini rincian diskon tarif tol jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 persen hingga maksimal 20 persen selama tiga hari pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025.

Diskon tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol, yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nonjawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera.

Keputusan ini berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor BM 0702-Mn/1115 tanggal 28 November 2025 perihal Dukungan Sektor Jalan Berupa Diskon Tarif Tol Selama Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru Tahun 2026.

Ruas-ruas jalan tol yang akan menerapkan diskon yakni 2 di Jabodetabek, 9 Trans Jawa, 3 Nonjawa, dan 12 Trans Sumatera. Berikut daftarnya:

- Bekasi-Cawang-Kampung Melayu

- Kelapa Gading-Pulo Gebang

- Jakarta Cikampek

- Jakarta Cikampek II Elevated (Jalan Layang MBZ)

- Cikampek-Palimanan

- Palimanan–Kanci

- Kanci–Pejagan

- Pejagan–Pemalang

- Pemalang–Batang

- Batang–Semarang

- Semarang ABC

- Cileunyi–Sumedang–Dawuan

- Krian–Legundi–Bunder

- Manado–Bitung

- Bakauheni–Terbanggi Besar

- Terbanggi Besar–Pematang Panggang– Kayuagung

- Kayuagung–Palembang

- Indralaya–Prabumulih

- Pekanbaru–Dumai

- Pekanbaru–Bangkinang–Koto-Kampar

- Medan–Binjai

- Belawan–Medan–Tanjung Morawa

- Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi

- Indrapura–Kisaran

- Kuala Tanjung–Tebing Tinggi-Parapat

- Sigli-Banda Aceh