10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Berikut Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |20:55 WIB
10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Berikut Daftarnya
10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Berikut Daftarnya (Foto: Dokumentasi/Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka ruas tol fungsional selama periode arus mudik Lebaran 2026. Ada 10 ruas jalan tol yang siap beroperasi fungsional tanpa tarif selama Lebaran, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal menjelaskan, total panjang ruas tol fungsional yang beroperasi yaitu 291,13 km, terletak di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kehadiran sejumlah ruas tol ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di ruas tol eksisting.

"Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, kami menyiapkan 291,13 km sebagai ruas tol fungsional. Sumatera ada 3 ruas, Jawa ada 6 ruas, dan Kalimantan ada 1 ruas," ujarnya dalam media gathering di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/3/2026).

Sebagian ruas di Pulau Jawa akan difungsionalkan dengan skema satu jalur satu arah dan diprioritaskan bagi kendaraan golongan I nonbus. Sementara pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan serta diskresi dari pihak kepolisian.

Dengan pengoperasian ruas tol fungsional tersebut, pemerintah berharap kapasitas jaringan jalan selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat meningkat. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama serta memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2026.

Berikut daftar ruas jalan tol fungsional yang dibuka selama periode libur Lebaran Idul Fitri 2026:

 

Halaman:
1 2
