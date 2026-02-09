Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bayar Tol Tanpa Tap Kartu Ditargetkan di 700 Gerbang Tol Tahun Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:31 WIB
Bayar Tol Tanpa Tap Kartu Ditargetkan di 700 Gerbang Tol Tahun Ini
Bayar Tol Tanpa Tap Kartu Ditargetkan di 700 Gerbang Tol Tahun Ini (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menargetkan sebanyak 700 gerbang tol dapat melayani transaksi tanpa tap kartu pembayaran pada tahun 2026. Layanan tersebut dihadirkan melalui aplikasi Travoy dengan fitur Travoy Go yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti.

Bayar Tol Tanpa Tap Kartu

Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantoro mengatakan, melalui fitur ini, pengguna cukup melaju dengan kecepatan sekitar 20 kilometer per jam. Nantinya sistem akan membuka gerbang tol secara otomatis tanpa perlu melakukan tap kartu.

"Saat ini di Jakarta ada 97 gate nirhenti, di tahun ini akan kita tambahkan 700 gate nirhenti. Jadi nanti ada kombinasi yang sebagian besar adalah tanpa harus tap, cukup lewat dengan kecepatan 20 kilometer per jam sudah bisa melakukan pembukaan secara otomatis dengan menggunakan Travoy Go di dalam aplikasi Travoy ini," kata Rivan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pengembangan Travoy

Menurutnya, pengembangan Travoy akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna serta berbagai masukan dari masyarakat. Salah satu fitur penting yang juga dihadirkan adalah panic button untuk kondisi darurat di jalan tol.

"Ini adalah untuk memastikan bahwa ketika masyarakat pada saat terjadi satu kejadian khusus, jadi tidak usah panik. Tinggal melakukan panic button otomatis kemudian kami merespon dan kemudian kami akan menggunakan patroli untuk membantu baik-baik sekalian," katanya.

Rivan menambahkan, Travoy dirancang sebagai asisten pribadi bagi pengguna jalan tol Jasa Marga Group. Aplikasi ini juga menyajikan informasi kepadatan lalu lintas dengan tingkat akurasi tinggi.

"Kepadatan jalan ini bukan dilihat dari berapa yang lewat dengan menggunakan ponsel, tapi betul-betul pure dilihat dengan menggunakan radar maupun 3.500 kamera. Jadi validasinya adalah persis saat dilihat secara live," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094432/catat-ini-puncak-arus-mudik-dan-balik-nataru-di-tol-solo-yogyakarta-t5Xc22Q51b.jpg
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084627/ada-kecelakaan-horor-di-tol-cipularang-jasa-marga-buka-suara-a0oMMQuRbN.jpg
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement