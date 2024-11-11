Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |18:11 WIB
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
Jasa Marga buka suara soal kecelakaan horor di Tol Cipularang (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA Jasa Marga buka suara soal kecelakaan horor di Jalan Tol Cipularang. Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division melaporkan telah terjadi kecelakaan melibatkan sebuah truk pengangkut kardus di KM 92 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada pukul 15.15 WIB.

Akibat kejadian tersebut lalu lintas di Ruas Tol Cipularang KM 92 arah Jakarta tertutup, sedangkan jalur sebaliknya dibuka dua lajur untuk dapat dilalui.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut dan selama proses evakuasi berlangsung. Penyebab kecelakaan dan korban masih dalam proses pendataan bersama pihak Kepolisian," tulis keterangan resmi Jasamarga, Senin (11/11/2024).

Saat ini Petugas Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melalui Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan Kepolisian dilengkapi dengan ambulance, derek dan rescue telah berada di lokasi kejadian dan melakukan pengaturan yang dibutuhkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094432/catat-ini-puncak-arus-mudik-dan-balik-nataru-di-tol-solo-yogyakarta-t5Xc22Q51b.jpg
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055705/jasa-marga-jual-35-saham-tol-trans-jawa-siapa-minat-WZN9MgJ59L.jpg
Jasa Marga Jual 35% Saham Tol Trans Jawa, Siapa Minat?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement