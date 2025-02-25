Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) buka suara soal program e-Toll gratis senilai Rp500.000. Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik penipuan yang mengklaim adanya program e-Toll Gratis senilai Rp500.000 atas nama Jasa Marga.

Jasa Marga menegaskan bahwa hingga saat ini Jasa Marga dan Anak Perusahaannya tidak menyelenggarakan program e-Toll gratis dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan laporan, marak ditemukan akun media sosial palsu, pesan berantai, atau situs web fiktif yang menyebarkan informasi menyesatkan seputar program e-Toll tersebut. Modus penipuan ini umumnya mengarahkan korban ke tautan berisi formulir pengisian data pribadi, seperti nomor KTP, rekening bank, atau detail kartu e-Toll.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menekankan bahwa segala informasi terkait program e-Toll gratis yang diklaim berasal dari Jasa Marga Group adalah Hoax dan tidak benar.

“Kami tidak pernah mengeluarkan program serupa. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh tawaran yang mengatasnamakan Jasa Marga ataupun Anak Perusahaan Jasa Marga, terutama yang menjanjikan keuntungan finansial tanpa dasar jelas,” ujar Lisye di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Untuk memastikan keabsahan informasi, Jasa Marga mengingatkan bahwa seluruh komunikasi resmi perusahaan hanya disampaikan melalui website resmi (http://www.jasamarga.com) serta akun media sosial di Instagram (@official.jasamarga), X (@OFFICIAL_JSMR dan @PTJASAMARGA), Facebook (PT Jasa Marga - Persero Tbk), dan YouTube (Official Jasa Marga).