Jasa Marga Jual 35% Saham Tol Trans Jawa, Siapa Minat?

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menargetkan adanya divestasi atau pelepasan 35% saham di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku operator Tol Trans Jawa. Hal tersebut dirampungkan pada September 2024.

"Proses divestasi JTT saat ini masih berlangsung dan ditargetkan dapat selesai pada bulan September 2024 ini," ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga, Pramitha Wulanjani dalam Public Expose Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Lebih jauh, Pramitha menjelaskan saat ini proses divestasi tersebut sudah memasuki tahap penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) antara Jasa Marga dengan strategic partner yaitu konsorsium dari GIC (Government of Singapore Investment Corporation) dan MPTC (Metro Pacific Tollways Corporation).

Konsorsium tersebut terdiri dari Warrington Investment Pte. Ltd. (Warrington), PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan PT Marga Utama Nusantara (MUN).

"CSPA sudah ditandatangani pada 28 Juni 2024 lalu, dan saat ini kami dalam proses penyelesaian untuk pemenuhan syarat-syarat pendahuluan yang tertuang dalam dokumen CSPA tersebut," kata Paramitha.

"Kita berharap proses ini akan selesai sesuai target dan tentu proses ini akan terus menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance di setiap tahapannya, sehingga penandatanganan share purchase agreement nantinya diharapkan bisa sesuai dengan target yang diharapkan," tambahnya.

Di samping itu, dalam menjaga pertumbuhan kinerja dan mengelola kesehatan finansial hingga akhir tahun 2024, Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis.

Sekedar informasi tambahan, PT JTT merupakan salah satu anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT JTT sendiri merupakan operator dari sejumlah ruas tol yang berada di pulau jawa.