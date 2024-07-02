Emiten Group Salim Borong 35% Saham Tol Trans Jawa Jasa Marga

JAKARTA - PT Nusantara Infrastructure Tbk melalui anak usahanya PT Margautama Nusantara (MUN) yang tergabung di konsorsium GIC-MPTC resmi mengakuisisi 35% saham Jalan Tol Trans Jawa milik PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Proses tersebut ditandai dengan penandatanganan Conditional Share purchase Agreement (CSPA) pada 28 Juni 2024 di Jakarta.

Direktur Utama Margautama Nusantara Danni mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari strategi Nusantara Infrastructure untuk memperkuat posisinya sebagai sektor swasta terbesar di industri jalan tol.

"Kerjasama investasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan untuk menjadi pemimpin di bidang infrastruktur jalan tol dengan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham," ujar Danni, Selasa (2/7/2024).

Investasi ini pun diharapkan meningkatkan kapasitas portofolio Perusahaan di sektor jalan tol, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur nasional.

"Ini merupakan bukti nyata kami sebagai perusahaan swasta nasional yang memiliki komitmen dalam pengembangan industri jalan tol di Indonesia. Perusahaan juga memiliki komitmen berinvestasi hingga Rp40 triliun di berbagai proyek strategis untuk beberapa tahun ke depan," sambungnya.

Mengutip keterbukaan informasi, Group Salim mengakuisisi sebanyak 6,20 miliar lembar saham milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 205,4 juta saham KKMJ. Selain itu, PT JTT juga akan menerbitkan sebanyak 1,20 miliar saham portepel kepada MPTIS.