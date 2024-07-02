Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Group Salim Borong 35% Saham Tol Trans Jawa Jasa Marga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:18 WIB
Emiten Group Salim Borong 35% Saham Tol Trans Jawa Jasa Marga
Emiten Group Salim Akuisisi Saham Tol Trans Jawa Jasa Marga. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Nusantara Infrastructure Tbk melalui anak usahanya PT Margautama Nusantara (MUN) yang tergabung di konsorsium GIC-MPTC resmi mengakuisisi 35% saham Jalan Tol Trans Jawa milik PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Proses tersebut ditandai dengan penandatanganan Conditional Share purchase Agreement (CSPA) pada 28 Juni 2024 di Jakarta.

Direktur Utama Margautama Nusantara Danni mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari strategi Nusantara Infrastructure untuk memperkuat posisinya sebagai sektor swasta terbesar di industri jalan tol.

"Kerjasama investasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan untuk menjadi pemimpin di bidang infrastruktur jalan tol dengan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham," ujar Danni, Selasa (2/7/2024).

Investasi ini pun diharapkan meningkatkan kapasitas portofolio Perusahaan di sektor jalan tol, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur nasional.

"Ini merupakan bukti nyata kami sebagai perusahaan swasta nasional yang memiliki komitmen dalam pengembangan industri jalan tol di Indonesia. Perusahaan juga memiliki komitmen berinvestasi hingga Rp40 triliun di berbagai proyek strategis untuk beberapa tahun ke depan," sambungnya.

Mengutip keterbukaan informasi, Group Salim mengakuisisi sebanyak 6,20 miliar lembar saham milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 205,4 juta saham KKMJ. Selain itu, PT JTT juga akan menerbitkan sebanyak 1,20 miliar saham portepel kepada MPTIS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/278/3158592/jasa_marga_catat_laba-yxtQ_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Rp1,9 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003096/laba-bersih-jasa-marga-naik-14-jadi-rp585-9-miliar-di-kuartal-i-2024-7zrMzbQPXw.jpg
Laba Bersih Jasa Marga Naik 14% Jadi Rp585,9 Miliar di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/278/2932843/jasa-marga-jsmr-siapkan-capex-rp10-triliun-untuk-proyek-ini-di-2024-hBo7VgVAn5.jpg
Jasa Marga (JSMR) Siapkan Capex Rp10 Triliun untuk Proyek Ini di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/278/2928182/jasa-marga-jsmr-bakal-bagi-dividen-segini-besarannya-958ocqZlqn.jpg
Jasa Marga (JSMR) Bakal Bagi Dividen, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/278/2761408/jasa-marga-rombak-direksi-dan-komisaris-berikut-susunan-terbarunya-1Grlrtsvnz.jpg
Jasa Marga Rombak Direksi dan Komisaris, Berikut Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/30/278/2620793/jasa-marga-beli-saham-wika-di-tol-cengkareng-kunciran-fgpvQCqD09.jpg
Jasa Marga Beli Saham WIKA di Tol Cengkareng-Kunciran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement