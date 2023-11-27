Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jasa Marga (JSMR) Bakal Bagi Dividen, Segini Besarannya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:42 WIB
Jasa Marga (JSMR) Bakal Bagi Dividen, Segini Besarannya
Jasa Marga Bakal Bagi-Bagi Dividen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) berkomitmen membagikan dividen kepada para pemegang saham. Rencana ini karena mulai pulihnya kinerja perseroan pasca pandemi Covid-19.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko JSMR, Paramitha Wulandari mengatakan, pembagian dividen merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, yang juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Adapun, rasio pembagian dividen JSMR berada di kisaran 15-30%.

“Manajemen berkomitmen untuk menjaga kesinambungan dari pembagian dividen, terutama dalam besaran dividen nominal, yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham,” kata Paramitha dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Senin (27/11/2023).

Paramitha mengungkapkan, pada tahun 2020 dan 2021 atau selama pandemi Covid-19, perseroan terpaksa absen membagikan dividen. Namun, pada 2022, saat kinerja mulai kembali pulih, JSMR memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp549 miliar.

“Jadi (kemungkinan) kurang lebih pembagian dividen kurang lebih sekitar 20% dari keuntungan perseroan,” imbuh Paramitha.

Pada semester pertama tahun ini, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,15 triliun, meningkat 56,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan usaha JSMR tercatat sebesar Rp6,98 triliun, naik 4,9% dari periode yang sama tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/278/3158592/jasa_marga_catat_laba-yxtQ_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Rp1,9 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/278/3028795/emiten-group-salim-borong-35-saham-tol-trans-jawa-jasa-marga-wdo37cIXgq.jpg
Emiten Group Salim Borong 35% Saham Tol Trans Jawa Jasa Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003096/laba-bersih-jasa-marga-naik-14-jadi-rp585-9-miliar-di-kuartal-i-2024-7zrMzbQPXw.jpg
Laba Bersih Jasa Marga Naik 14% Jadi Rp585,9 Miliar di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/278/2932843/jasa-marga-jsmr-siapkan-capex-rp10-triliun-untuk-proyek-ini-di-2024-hBo7VgVAn5.jpg
Jasa Marga (JSMR) Siapkan Capex Rp10 Triliun untuk Proyek Ini di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/278/2761408/jasa-marga-rombak-direksi-dan-komisaris-berikut-susunan-terbarunya-1Grlrtsvnz.jpg
Jasa Marga Rombak Direksi dan Komisaris, Berikut Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/30/278/2620793/jasa-marga-beli-saham-wika-di-tol-cengkareng-kunciran-fgpvQCqD09.jpg
Jasa Marga Beli Saham WIKA di Tol Cengkareng-Kunciran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement