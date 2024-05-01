Laba Bersih Jasa Marga Naik 14% Jadi Rp585,9 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatat laba bersih sebesar Rp585,92 miliar pada kuartal I 2024. Laba Jasa Marga naik 14,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus mengatakan kinerja positif perusahaan ini juga tercermin dari pencapaian Pendapatan Usaha sebesar Rp4,21 triliun atau tumbuh 24,35% dari Kuartal I Tahun 2023.

Nilai Pendapatan Usaha Perseroan merupakan kontribusi dari kinerja Pendapatan Tol sebesar Rp3,92 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp293,88 miliar.

"Perseroan juga berhasil membukukan Laba Bersih pada Kuartal I Tahun 2024 sebesar Rp585,92 miliar, tumbuh 14,43% jika dibandingkan dengan Kuartal I tahun 2023," ujar Nixon dalam keterangan resminya, Rabu (1/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Nixon menjelaskan realisasi EBITDA Perseroan mencapai Rp2,75 triliun, dengan realisasi EBITDA Margin yang lebih baik dibandingkan dengan Kuartal I Tahun 2023 yaitu mencapai level 65,30% di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.