Jasa Marga Raup Laba Rp2,74 Triliun di Kuartal III-2025

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatatkan Laba sebesar Rp2,74 triliun, tumbuh 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, peningkatan laba inti ini didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Usaha dan EBITDA Perseroan serta penurunan biaya keuangan secara konsolidasi sebesar 14,21% (YoY), sebagai dampak positif dari aksi korporasi Equity Financing di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang dilakukan oleh Perseroan pada Kuartal IV Tahun 2024.

"Capaian ini mencerminkan kekuatan fundamental Perseroan dalam menjaga performa bisnis secara konsisten," kata Rivan dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

Pada Kuartal III Tahun 2025, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp14,52 triliun atau tumbuh 4,83% dari Kuartal III Tahun 2024. Capaian ini didorong oleh kontribusi dari kinerja Pendapatan Tol sebesar Rp13,42 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp1,11 triliun.

Realisasi EBITDA Perseroan juga meningkat sejalan dengan peningkatan Pendapatan Usaha, yaitu mencapai Rp9,73 triliun atau tumbuh sebesar 4,93%, dengan realisasi EBITDA Margin yang terjaga dengan baik, dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2024 yaitu mencapai level 67,01%.