Segini Kisaran Gaji Pegawai RANS Entertainment yang Kini Banyak Pilih Resign

Segini kisaran gaji pegawai RANS Entertainment yang kini banyak memilih resign. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Segini kisaran gaji pegawai RANS Entertainment yang kini banyak memilih resign. Pegawai Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang menjadi sorotan.

Beredar kabar bahwa para pegawai RANS banyak yang memilih resign saat ini. Menurut informasi yang beredar, para pegawai tersebut memilih keluar dari RANS Entertainment karena beban kerja yang berat.

Di media sosial, ada yang mengungkapkan soal jam kerja di RANS Entertainment sampai 10 jam lebih. Para pegawai ada yang bekerja dari jam 07.00 sampai 21.00.

"Kalau UMR sih rasanya nggak worth it ya dengan schedule sepadat itu," tulis akun X.

Namun, ada juga yang menilai keputusan resign tentu kembali ke masing-masing pekerja. Sebab, bila memang RANS menerapkan jam kerja seperti itu, banyak juga perusahaan lain yang juga menyesuaikan hingga 10 jam kerja.

"Balik lagi ke masing-masing sih, kalau buat saya nggak bakalan kuat dengan ritme kerja begitu. Tapi banyak juga perusahaan lain yang begitu, pulangnya nggak tentu," ujarnya.

Meski demikian, ada yang mewajarkan beratnya beban kerja dengan besaran gaji yang diterima.

"Wajar gaji 2 digit, pasti beban kerjanya berat," ungkap salah satu akun X.

Namun, postingan ini langsung dibalas pengguna X lain yang menyatakan bahwa gaji pegawai RANS bukan 2 digit.

"Nggak sampai 2 digit. Pegawai RANS itu yang kerjanya di kantor BSD, bukan yang ngikut Raffi langsung," tulis akun X.

Gaji Badan Usaha Milik Nagita (BUMN)

Pegawai BUMN ini sering disebut PNS (Pegawai Nagita Slavina). Diketahui bahwa pegawai Nagita Slavina mendapat fasilitas mewah.

Lantas, apa saja fasilitas mewah tersebut?

1. Gaji Jutaan Rupiah

Pegawai Nagita Slavina ini diberikan gaji dengan jumlah fantastis.

Di mana gaji pegawai RANS Entertainment ini mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan.

Adapun jumlah itu belum termasuk bonus yang bisa 3 sampai 5 kali lipat gaji pokok.

2. Liburan ke Luar Negeri

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad pun sering memboyong pegawainya ikut ke luar negeri.

Mereka sampai diajak keliling Eropa oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.