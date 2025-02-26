RANS Nusantara Hebat Milik Raffi Ahmad-Kaesang Tutup 28 Februari 2025

JAKARTA - Pusat kuliner Rans Nusantara Hebat, yang didirikan oleh Raffi Ahmad dan Kaesang Pangarep, akan menghentikan operasionalnya sementara mulai 28 Februari 2025.

Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka, @ransnusantarahebat, pada Selasa, 25 Februari 2025.

1. Penukaran Voucher

Dalam pengumuman tersebut, pihak manajemen mengimbau pelanggan yang masih memiliki voucher untuk segera menukarkannya sebelum tanggal penutupan. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan oleh masyarakat selama ini.

“Bagi yang masih memiliki voucher, jangan lupa untuk segera menukarkannya, ya! Kami ingin memastikan Anda tetap mendapatkan pengalaman terbaik sebelum masa jeda ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang luar biasa! Tunggu informasi pembukaan kembali kami, ya!” dikutip dari unggahan terakhir @ransnusantarahebat.