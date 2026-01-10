Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |12:24 WIB
Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI
Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, dan dari setiap ujian sering muncul kekuatan baru. Hal inilah yang dialami Dewi Aminah, perempuan asal Solo yang kini dikenal sebagai pemilik Iswara Food, produsen bumbu dan tepung bumbu kemasan yang lahir dari perjalanan hidup penuh tantangan.

Bagi Dewi, membangun Iswara Food adalah proses menemukan kembali dirinya sebagai ibu, perempuan, dan pejuang keluarga. Sebelum menjalankan Iswara Food, Dewi mengelola usaha batik di Pasar Klewer sejak awal pernikahan. Usaha tersebut menjadi penopang utama kehidupan keluarga hingga akhirnya musibah besar mengubah segalanya.

"Awalnya saya punya usaha batik di Pasar Klewer dari awal mula pernikahan sampai umur anak saya ketiga. Bisnis batik itu luar biasa, cari uangnya gampang. Tapi kemudian semuanya habis terbakar saat kejadian kebakaran di Pasar Klewer," kenang Dewi, yang harus kembali memulai hidup dari nol.

Cobaan kembali datang ketika pada tahun 2000 ketika anak ketiganya lahir dengan kondisi autis dan hiperaktif. Kondisi tersebut mendorong Dewi untuk belajar menyiapkan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan sang anak, meski sebelumnya ia tidak terbiasa memasak. Dari proses belajar tersebut, Dewi mulai mengenal dunia bumbu dan olahan tepung.

"Awalnya saya nggak bisa masak, sampai akhirnya saya belajar dan bisa membuat bumbu-bumbu dalam kemasan ini. Tapi, saya bikin yang beda," ujarnya, dengan mengolah tepung mokaf menjadi berbagai produk seperti tepung ayam krispi dan tepung tempe mendoan.

Perjalanan Iswara Food semakin menunjukkan perkembangan positif ketika Dewi bergabung dalam program pelatihan BRIncubator dari Rumah BUMN BRI Solo. Kesempatan itu membuka wawasan baru dan meningkatkan kemampuan bisnisnya, terutama dalam pemasaran dan pengembangan produk.

"Alhamdulillah, saya mendapat bimbingan dari BRI melalui program BRIncubator selama 10 hari yang membuat saya lebih percaya diri. Saya belajar pemasaran yang lebih tepat sasaran lewat media sosial, membuka toko online dari HP, meningkatkan kualitas produksi dan kemasan, hingga akhirnya pada 2024 mendapat kesempatan memperkenalkan produk lebih luas melalui BRI Expo," lanjut Dewi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/622/3194403/bri-BPbz_large.jpg
BRI Gelar Literasi Keuangan bagi Atlet SEA Games 2025 Penerima Bonus Rp465 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934/dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190483/rupslb_bri-wrsf_large.jpg
RUPSLB BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Ditunjuk Jadi Wadirut, Berikut Susunan Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190296/dirut_bri_hery_gunadi-E0vT_large.jpeg
Dirut BRI Sebut Dampak Bencana Sumatera ke Kinerja Keuangan Tak Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190289/bri-fYcs_large.jpg
Transformasi BRI, Dirut: Kita Layani Rakyat Jelata dan Jelita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190265/bri_ganti_logo-jz5C_large.jpeg
Resmi Rebranding, BRI Ubah Logo ke Nusantara Blue untuk Jangkau Gen Z
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement