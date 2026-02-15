Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangkau Basis Penggemar di Indonesia, BRI Debit FC Barcelona Diluncurkan

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |12:54 WIB
Jangkau Basis Penggemar di Indonesia, BRI Debit FC Barcelona Diluncurkan
BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar BRI Barça Week pada 13–15 Februari 2026 di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka sebagai kickoff kolaborasi BRI dan FC Barcelona. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan peluncuran BRI Debit FC Barcelona pada Sabtu 14 Februari 2026. 

Melalui kerja sama ini, nasabah berkesempatan memiliki kartu debit edisi khusus dan dapat menikmati berbagai program serta penawaran menarik. 
BRI menjalin kolaborasi dengan FC Barcelona sebagai langkah strategis untuk merespons besarnya antusiasme penggemar sekaligus memperkuat kedekatan layanan BRI dengan masyarakat di Indonesia. 

FC Barcelona tidak hanya merupakan klub sepak bola besar, tetapi juga brand global dengan basis penggemar yang kuat di Indonesia, tercermin dari sekitar 529 juta followers secara global, dengan 243 juta berada di Asia Pasifik dan 53 juta di Asia Tenggara, di mana Indonesia berkontribusi sekitar 55% atau 28 juta. 

Dengan fondasi tersebut, kolaborasi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat positioning BRI sebagai bank yang dekat dengan masyarakat.

Pemegang BRI Debit FC Barcelona memperoleh benefit eksklusif dari kartu debit co-branding resmi edisi terbatas, termasuk diskon untuk berlangganan Culers Premium Membership melalui situs resmi FC Barcelona. 

Melalui membership tersebut, pemegang kartu mendapatkan privilege seperti early access to tickets serta diskon menarik lainnya. Setiap subscription baru juga disertai donasi €1 dari FC Barcelona untuk FC Barcelona Foundation. 

 

Telusuri berita finance lainnya
