Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berdayakan 5.000 Desa di Indonesia, BRI Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:29 WIB
Berdayakan 5.000 Desa di Indonesia, BRI Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa
Berdayakan 5.000 Desa di Indonesia, BRI Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kembali memperoleh pengakuan nasional. Dalam rangkaian Puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, BRI meraih penghargaan “Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto kepada Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BRI dalam mendorong penguatan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Republik Indonesia, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Puncak Hari Desa Nasional 2026 yang mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia” turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali, asosiasi desa se-Indonesia, kepala desa, serta para pemangku kepentingan pembangunan desa.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi BRI untuk terus memperluas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja kolektif seluruh insan BRI dalam mendampingi desa-desa di Indonesia. BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem ekonomi serta perluasan akses layanan keuangan,” ujar Riko Tasmaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196820/bri-aS5G_large.jpg
KUR BRI Dorong UMKM Kabanjahe Naik Kelas, dari Usaha Es Buah Jadi Laundry Express
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196730/bri-h9tB_large.jpg
Hadir di WEF 2026, Dirut BRI Ungkap Tantangan Utama Pembiayaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196677/bri-rivd_large.jpg
BRI Dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025, Sejajar dengan Perbankan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196142/brilink-03Mk_large.jpg
Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/455/3196039/bri-WTzS_large.jpg
Didukung BRI, Ini Kisah Kebab Endul dari Rumahan hingga Perluas Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195872/bri-LyIU_large.jpg
Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara Berhasil Buka Lapangan Pekerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement