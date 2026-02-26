Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:29 WIB
Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen
Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Simpanan emas di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). BRI memperkokoh dominasinya di ekosistem emas nasional melalui integrasi Holding Ultra Mikro. 

Sepanjang tahun 2025, kolaborasi strategis antara BRI dan PT Pegadaian berhasil mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi emas, baik melalui layanan fisik maupun digital.

Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, volume simpanan emas dalam ekosistem perusahaan mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif.

“Hingga akhir Desember 2025, total simpanan emas dalam ekosistem holding ultra mikro BRI Group telah mencapai 17,1 ton atau tumbuh 65,5 persen secara tahunan (year on year),” ujar Akhmad dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari peran inovasi layanan bullion serta aplikasi digital dari Pegadaian yang memudahkan akses investasi bagi masyarakat luas, terutama pada segmen mikro dan ultra mikro.

"Layanan bullion dan aplikasi digital triing dari pegadaian juga terus memperkuat posisi BRI Group dalam ekosistem emas secara nasional," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203817/bri-s8Cy_large.jpg
Dirut BRI Bocorkan Tebar Dividen Jumbo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203774/bri-yt3o_large.png
Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203543/bri-5FTl_large.jpg
BRI Imlek Prosperity 2026, Hadirkan Pengalaman Eksklusif Sambut Tahun Kuda Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202832/bri-YAV0_large.jpg
Hari Peduli Sampah Nasional 2026: BRI Wujudkan Astacita Lingkungan Lewat 'BRI Peduli Yok Kita Gas'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202587/bri-f3tC_large.jpg
Dirut BRI Ungkap Kondisi Bank di RI, Akselerasi Kredit Butuh Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/455/3201919/bri-ZOsr_large.jpg
BRI Kembali Gelar Program Desa BRILiaN 2026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement