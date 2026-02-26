Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen

JAKARTA - Simpanan emas di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). BRI memperkokoh dominasinya di ekosistem emas nasional melalui integrasi Holding Ultra Mikro.

Sepanjang tahun 2025, kolaborasi strategis antara BRI dan PT Pegadaian berhasil mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi emas, baik melalui layanan fisik maupun digital.

Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, volume simpanan emas dalam ekosistem perusahaan mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif.

“Hingga akhir Desember 2025, total simpanan emas dalam ekosistem holding ultra mikro BRI Group telah mencapai 17,1 ton atau tumbuh 65,5 persen secara tahunan (year on year),” ujar Akhmad dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari peran inovasi layanan bullion serta aplikasi digital dari Pegadaian yang memudahkan akses investasi bagi masyarakat luas, terutama pada segmen mikro dan ultra mikro.

"Layanan bullion dan aplikasi digital triing dari pegadaian juga terus memperkuat posisi BRI Group dalam ekosistem emas secara nasional," tegasnya.