HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:26 WIB
Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen
Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencatatkan total penyaluran kredit mencapai Rp1.521 triliun sepanjang 2025. Angka penyaluran kredit BRI ini naik 12,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang berada di level 9,6 persen.

"Pertumbuhan kredit BRI yang mencapai double digit tersebut mampu dibandingkan dengan penyaluran yang lebih prudent dan tumbuh secara sehat," ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan IV 2025, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menjelaskan bahwa segmen UMKM tetap menjadi mesin utama pertumbuhan kredit perseroan. Hal ini mempertegas peran BRI dalam mendukung sektor produktif dan program pemberdayaan ekonomi pemerintah.

Hingga akhir tahun lalu, BRI sukses menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp170 triliun kepada lebih dari 3,8 juta debitur. "Komposisi kredit UMKM tetap mendominasi struktur kredit BRI," kata Farida.

Meskipun ekspansif, BRI berhasil memperbaiki profil risiko asetnya. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di posisi 3,07 persen, sementara Loan at Risk (LAR) tercatat turun signifikan menjadi 9,6 persen dari sebelumnya 10,7 persen.

 

1 2
