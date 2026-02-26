Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Raup Laba Bersih Rp57 Triliun Sepanjang 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |06:53 WIB
BRI Raup Laba Bersih Rp57 Triliun Sepanjang 2025
BRI Raup Laba Bersih Rp57 Triliun Sepanjang 2025 (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mencatatkan laba bersih tahun berjalan Rp57,13 triliun sepanjang tahun 2025. Angka perolehan laba tersebut mengalami koreksi sebesar 5,26 persen secara tahunan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 yang mencapai Rp60,30 triliun.

Kinerja pendapatan dari sisi top line perseroan justru menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan bunga BRI sepanjang tahun lalu tercatat berada di posisi Rp207,78 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 4,27 persen secara tahunan. Demikian dikutip dari laporan keuangan BRI, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, perseroan berhasil menjaga efisiensi dengan hanya mencatatkan kenaikan tipis pada beban bunga sebesar 1,2 persen secara tahunan menjadi Rp57,28 triliun. Kondisi ini membuat pendapatan bunga bersih beserta pendapatan jasa asuransi BRI melonjak hingga 5,54 persen secara tahunan menjadi Rp151,8 triliun di sepanjang tahun 2025.

Performa fungsi intermediasi bank juga terlihat sangat ekspansif yang ditandai dengan penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp1.521,49 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 12,31 persen secara tahunan.

Ekspansi kredit tersebut turut mengantarkan total aset BRI menyentuh angka Rp2,13 triliun pada akhir periode tersebut.

Namun, pertumbuhan kredit yang cukup pesat ini dibarengi dengan kenaikan rasio kredit bermasalah, di mana nonperforming loan (NPL) gross tercatat meningkat ke level 3,29 persen dan NPL net naik menjadi 0,96 persen.

 

