BRI Imlek Prosperity 2026, Hadirkan Pengalaman Eksklusif Sambut Tahun Kuda Api

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar BRI Imlek Prosperity 2026 di Hotel Mulia, Jakarta (20/2). Mengusung semangat Tahun Baru Imlek 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api, kegiatan ini menjadi wujud apresiasi BRI terhadap keberagaman tradisi, sekaligus memperkuat relasi bersama nasabah dalam pertemuan yang hangat dan bermakna dengan sentuhan budaya Tionghoa di sepanjang acara.

Acara tersebut dihadiri Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K, serta jajaran Direksi BRI bersama lebih dari 300 nasabah BRI.

Rangkaian kegiatan diawali melalui Foyer Experience sebagai area penyambutan, dengan alunan musik guzheng serta sejumlah aktivitas tematik, antara lain Kipas Lukis, Face Reader, Shio Card, Taste of Peranakan, dan Wheel of Fortune. Pengalaman di area foyer tersebut dirancang untuk membangun suasana perayaan yang berkesan sejak awal kedatangan tamu undangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa semangat Tahun Kuda Api menjadi pengingat pentingnya energi, keberanian, dan ketangguhan dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Di tahun yang baru ini, kita memasuki Tahun Kuda Api, simbol energi, keberanian, semangat untuk melangkah maju, serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Kuda melambangkan kecepatan dan ketekunan, sementara elemen api merepresentasikan semangat, transformasi, dan kekuatan untuk terus bertumbuh,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Memasuki rangkaian utama, pertunjukan Barongsai dan Bian Lian menjadi salah satu sorotan dengan pesan tentang keberuntungan, energi positif, serta transformasi. Acara turut dilengkapi Yee Sang Ceremony yang sarat makna kemakmuran dan kolaborasi, sejalan dengan semangat pertumbuhan bersama, serta Feng Shui Talk yang dirancang sebagai insight bagi nasabah dalam menyambut Tahun Baru Imlek, baik dari sisi perencanaan personal maupun bisnis, sebelum seluruh rangkaian ditutup dengan special entertainment dan prosperity moment.