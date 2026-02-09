Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRImo Perkenalkan Fitur QRIS Tap, Kini Bayar TransJakarta Jadi Lebih Praktis dan Mudah

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |10:15 WIB
BRImo Perkenalkan Fitur QRIS Tap, Kini Bayar TransJakarta Jadi Lebih Praktis dan Mudah
BRImo (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperluas kemudahan transaksi digital untuk mendukung mobilitas harian masyarakat Jakarta melalui pengembangan solusi pembayaran berbasis QRIS Tap In Tap Out (TITO) di super apps BRImo. 

Inisiatif ini diarahkan untuk mendukung transaksi nontunai yang praktis dan aman pada layanan transportasi publik, seperti Transjakarta.

QRIS Tap In Tap Out merupakan sistem pembayaran digital berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara contactless tanpa perlu memindai kode QR. 

Pengguna cukup mendekatkan ponsel yang telah mendukung NFC ke perangkat pembayaran, sehingga transaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Melalui fitur ini, QRIS Tap In Tap Out mendukung sumber dana dari rekening maupun kartu kredit, serta kompatibel dengan transaksi lintas bank dan dompet digital yang telah mengadopsi standar QRIS nasional. Pengembangan fitur ini menjadi bagian dari upaya BRI dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

Halaman:
1 2 3
