Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan

JAKARTA – Di tengah keterbatasan akses layanan perbankan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, BRILink Agen Waisun menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar.

Dikelola oleh Alfrida Pasongli sejak 2019, agen ini melayani kebutuhan transaksi keuangan masyarakat Papua yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Keputusan Alfrida memulai usaha BRILink Agen sendiri berangkat dari kepekaannya melihat kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Menurutnya, lokasi yang jauh dari kantor bank, membuka peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi warga, sekaligus guna menambah penghasilan keluarga.

“Awal mula kami memilih usaha Agen BRILink karena ingin menambah penghasilan. Selain itu, kami melihat wilayah ini berada di pusat aktivitas pasar, namun lokasinya cukup jauh dari kantor bank,” cerita Alfrida.

Kendati telah berkembang, Alfrida menuturkan bahwa perjalanan BRILink Agen yang dikelolanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keterbatasan masih menjadi tantangan sehari-hari, mulai dari stabilitas jaringan hingga kondisi wilayah yang tidak selalu kondusif dan menuntut kewaspadaan ekstra.

Meski begitu, Alfrida tetap mengelola BRILink Agen yang dimilikinya dengan ketelitian dan kesabaran.

Tanpa membedakan latar belakang, Alfrida terus melayani warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar Distrik Dekai.