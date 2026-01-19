Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |09:55 WIB
Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan
Brilink Agen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah keterbatasan akses layanan perbankan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, BRILink Agen Waisun menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar. 

Dikelola oleh Alfrida Pasongli sejak 2019, agen ini melayani kebutuhan transaksi keuangan masyarakat Papua yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Keputusan Alfrida memulai usaha BRILink Agen sendiri berangkat dari kepekaannya melihat kebutuhan masyarakat di sekitarnya. 

Menurutnya, lokasi yang jauh dari kantor bank, membuka peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi warga, sekaligus guna menambah penghasilan keluarga.

“Awal mula kami memilih usaha Agen BRILink karena ingin menambah penghasilan. Selain itu, kami melihat wilayah ini berada di pusat aktivitas pasar, namun lokasinya cukup jauh dari kantor bank,” cerita Alfrida.

Kendati telah berkembang, Alfrida menuturkan bahwa perjalanan BRILink Agen yang dikelolanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keterbatasan masih menjadi tantangan sehari-hari, mulai dari stabilitas jaringan hingga kondisi wilayah yang tidak selalu kondusif dan menuntut kewaspadaan ekstra. 

Meski begitu, Alfrida tetap mengelola BRILink Agen yang dimilikinya dengan ketelitian dan kesabaran. 
Tanpa membedakan latar belakang, Alfrida terus melayani warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar Distrik Dekai. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/455/3196039/bri-WTzS_large.jpg
Didukung BRI, Ini Kisah Kebab Endul dari Rumahan hingga Perluas Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195872/bri-LyIU_large.jpg
Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara Berhasil Buka Lapangan Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/455/3195723/umkm-DAN9_large.jpg
UMKM Binaan BRI Hidupkan Napas Wastra Nusantara Lewat Koleksi Office Wear
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195507/bank_bri-Wlg7_large.jpg
Cuan Awal Tahun, Pemegang Saham BBRI Dapat Dividen Interim Rp20,6 Triliun pada 15 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195198/bbri-nUMe_large.jpg
Persiapan Pensiun Mudah dengan One Stop Pension Solution DPLK BRI di BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195073/bri-Nd3u_large.jpg
BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial Rp500 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement