Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi Lewat Skema KUR Perumahan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |15:03 WIB
Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi Lewat Skema KUR Perumahan
Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi Lewat Skema KUR Perumahan
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program Gentengisasi melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP). 

Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar masyarakat dapat menggunakan material atap yang lebih sejuk dan layak, seperti genteng, dibandingkan seng atau asbes, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kenyamanan hunian masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi, didampingi Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di BRILiaN Club, Jakarta, pada Jumat (27/02).

Hery menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan). Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

“Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut,” kata Hery.

Hery juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong efek berganda, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204173/dirut_bri-y4fI_large.jpeg
Dukung Program Gentengisasi, BRI Siapkan Pembiayaan KUR Bagi UMKM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/455/3203818/emas-bjK2_large.jpg
Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203817/bri-s8Cy_large.jpg
Dirut BRI Bocorkan Tebar Dividen Jumbo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203774/bri-yt3o_large.png
Penyaluran Kredit BRI Rp1.521 Triliun di 2025, Tumbuh 12,3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203543/bri-5FTl_large.jpg
BRI Imlek Prosperity 2026, Hadirkan Pengalaman Eksklusif Sambut Tahun Kuda Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202832/bri-YAV0_large.jpg
Hari Peduli Sampah Nasional 2026: BRI Wujudkan Astacita Lingkungan Lewat 'BRI Peduli Yok Kita Gas'
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement