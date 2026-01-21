BRI Dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025, Sejajar dengan Perbankan Dunia

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI meraih penghargaan bergengsi di kancah keuangan internasional dengan dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025 di Indonesia oleh The Banker, media keuangan global yang berada di bawah naungan Financial Times Group.

Penganugerahan oleh The Banker tersebut dilakukan di London, Inggris, pada 3 Desember 2025 yang lalu. Capaian BRI ini sekaligus menempatkan perseroan sejajar dengan sejumlah institusi keuangan terkemuka dunia, mulai dari Bank of China (Hong Kong), DBS (Singapura), Nomura Bank (Jepang), Crédit Agricole (Prancis), hingga Commerzbank (Jerman).

Dalam rilis resminya, The Banker menyampaikan bahwa para pemenang tahun ini diakui atas kekuatan finansial, kejelasan arah strategi, kemajuan teknologi, serta komitmen mereka kepada nasabah dan komunitas. Para pemenang juga dinilai mampu merespons tantangan ekonomi dan menjalankan tanggung jawab sosial di negara masing-masing.

Atas pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa keberhasilan BRI masuk ke dalam daftar Bank of The Year 2025 ini didedikasikan kepada seluruh nasabah setia BRI dan Insan Brilian (karyawan BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya.

“Penghargaan ini menjadi penegasan bahwa arah baru transformasi yang dijalankan BRI berada di jalur yang tepat dan diakui industri keuangan global. Di tengah akselerasi transformasi BRIVolution Reignite, BRI akan tetap berpijak pada DNA kerakyatannya dengan hadir untuk melayani, memberdayakan, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dari akar rumput," ungkap Hery.

Hery Gunardi menambahkan bahwa transformasi bagi BRI bukanlah meninggalkan jati diri, melainkan memperkuat peran sebagai bank yang tumbuh bersama rakyat, menggerakkan UMKM, membuka akses pembiayaan yang lebih adil, serta menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.