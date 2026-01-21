Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025, Sejajar dengan Perbankan Dunia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:20 WIB
BRI Dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025, Sejajar dengan Perbankan Dunia
BRI Dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025, Sejajar dengan Perbankan Dunia
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI meraih penghargaan bergengsi di kancah keuangan internasional dengan dinobatkan sebagai Bank of The Year 2025 di Indonesia oleh The Banker, media keuangan global yang berada di bawah naungan Financial Times Group. 

Penganugerahan oleh The Banker tersebut dilakukan di London, Inggris, pada 3 Desember 2025 yang lalu. Capaian BRI ini sekaligus menempatkan perseroan sejajar dengan sejumlah institusi keuangan terkemuka dunia, mulai dari Bank of China (Hong Kong), DBS (Singapura), Nomura Bank (Jepang), Crédit Agricole (Prancis), hingga Commerzbank (Jerman). 

Dalam rilis resminya, The Banker menyampaikan bahwa para pemenang tahun ini diakui atas kekuatan finansial, kejelasan arah strategi, kemajuan teknologi, serta komitmen mereka kepada nasabah dan komunitas. Para pemenang juga dinilai mampu merespons tantangan ekonomi dan menjalankan tanggung jawab sosial di negara masing-masing. 

Atas pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa keberhasilan BRI masuk ke dalam daftar Bank of The Year 2025 ini didedikasikan kepada seluruh nasabah setia BRI dan Insan Brilian (karyawan BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya.

“Penghargaan ini menjadi penegasan bahwa arah baru transformasi yang dijalankan BRI berada di jalur yang tepat dan diakui industri keuangan global. Di tengah akselerasi transformasi BRIVolution Reignite, BRI akan tetap berpijak pada DNA kerakyatannya dengan hadir untuk melayani, memberdayakan, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dari akar rumput," ungkap Hery.

Hery Gunardi menambahkan bahwa transformasi bagi BRI bukanlah meninggalkan jati diri, melainkan memperkuat peran sebagai bank yang tumbuh bersama rakyat, menggerakkan UMKM, membuka akses pembiayaan yang lebih adil, serta menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196142/brilink-03Mk_large.jpg
Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/455/3196039/bri-WTzS_large.jpg
Didukung BRI, Ini Kisah Kebab Endul dari Rumahan hingga Perluas Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195872/bri-LyIU_large.jpg
Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara Berhasil Buka Lapangan Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/455/3195723/umkm-DAN9_large.jpg
UMKM Binaan BRI Hidupkan Napas Wastra Nusantara Lewat Koleksi Office Wear
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195507/bank_bri-Wlg7_large.jpg
Cuan Awal Tahun, Pemegang Saham BBRI Dapat Dividen Interim Rp20,6 Triliun pada 15 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195198/bbri-nUMe_large.jpg
Persiapan Pensiun Mudah dengan One Stop Pension Solution DPLK BRI di BRImo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement