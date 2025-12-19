Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Rp105 Juta

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:55 WIB
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Rp105 Juta
Banjir di Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat klaim  Asuransi Mikro Usahaku yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Pembayaran santunan ini diberikan khusus kepada UMKM yang telah terdaftar sebagai peserta dalam kerja sama Askrindo–Alfamart.

Total klaim yang dibayarkan mencapai Rp105 juta, mencakup risiko banjir dan kerusakan berat pada tempat usaha.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menegaskan bahwa pembayaran klaim ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku UMKM, sekaligus tindak lanjut dari kerja sama Askrindo dan Alfamart yang telah memberikan perlindungan Asuransi Mikro Usahaku kepada 10.000 UMKM binaan Alfamart di seluruh Indonesia.

“Pembayaran klaim ini untuk mendampingi UMKM agar dapat segera bangkit pascabencana. Kami memastikan proses klaim berjalan cepat, tepat, dan transparan,” ujar Fankar.

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menambahkan bahwa asuransi mikro berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat literasi risiko. “Melalui Asuransi Mikro Usahaku, UMKM tidak lagi khawatir atas keberlanjutan usahanya karena ada perlindungan saat bencana seperti banjir ini terjadi,” jelas Budhi.

 

Halaman:
1 2
