Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong para pelaku UMKM untuk semakin aktif memanfaatkan platform digital sebagai sarana berjualan. Menurutnya, transformasi ke penjualan online bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen.

Mendag yang akrab disapa Busan ini berpendapat bahwa transformasi dari offline ke online sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Dia mencontohkan bagaimana ketika minimarket pertama kali muncul banyak yang menganggap akan menghancurkan toko kelontong, namun pada kenyataannya kedua toko bisa berjalan berdampingan sampai saat ini.

"Ini sama dengan offline dan online ya. Offline katanya banyak terganggu dengan online tetapi kalau kita lihat UMKM kita juga banyak yang bergerak, banyak yang hidup karena online. Karena mereka tidak perlu ada toko, ada tempat yang biaya mahal tapi dia bisa berjualan secara online," kata Busan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Busan menegaskan bahwa kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap dominasi platform online tidak sepenuhnya tepat. Dia menyebut justru banyak UMKM yang tumbuh dan bertahan karena memanfaatkan penjualan digital.