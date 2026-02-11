Bangkit dari PHK, Ini Kisah UMKM Binaan BRI Naik Kelas dan Go Global

JAKARTA - Berawal dari keterpurukan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Natali membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan ketekunan dan keberanian berinovasi, ia merintis Rolly Bakery & Cookies, sebuah usaha roti dan kue kering rumahan yang kini berkembang pesat dan menjangkau pasar nasional hingga internasional, berkat pendampingan Rumah BUMN BRI.

Usaha Dirintis sejak 2026

Usaha yang dirintis sejak April 2016 tersebut bermula dari toko kecil di perkarangan rumah Natali di kawasan Tanah Baru, Bogor. Sebelum memulai, Natali terlebih dahulu melakukan survei sederhana kepada lingkungan sekitar untuk menguji kelayakan produknya. Seiring waktu, keterbatasan masa simpan roti dan jangkauan pasar yang masih lokal mendorongnya untuk berinovasi menciptakan produk dengan daya tahan lebih lama.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran Cookies Keren pada Agustus 2018, singkatan dari kue kering keju aren. Produk ini merupakan hasil kolaborasi dengan petani gula aren di Cikasan, Sukabumi, yang saat itu mengalami kelebihan produksi. Perpaduan keju dan gula aren menghadirkan cita rasa unik sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani lokal.

Bergabung dengan Rumah BUMN BRI

Tantangan terbesar dalam perjalanan usaha Natali adalah pemasaran. Bergabung dengan Rumah BUMN BRI menjadi titik penting yang membuka akses terhadap berbagai pelatihan, penguatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan digitalisasi. Melalui pendampingan tersebut, Rolly Bakery & Cookies mulai memasarkan produknya melalui platform e-commerce sehingga jangkauan pasar tidak lagi terbatas di Bogor, melainkan meluas ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Ambon dan Aceh, serta menembus pasar Malaysia.

Momen penting dalam perkembangan usaha ini terjadi pada 2019 saat Rolly Bakery & Cookies mengikuti pameran UMKM binaan Rumah BUMN. Produk dengan kemasan yang menarik tersebut berhasil mencuri perhatian dan menjadi katalis pertumbuhan usaha, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan visibilitas merek dan lonjakan penjualan dari sekitar 1.000 kemasan per bulan menjadi 3.000 kemasan per bulan.

Sejak resmi bergabung dengan Rumah BUMN BRI Jakarta pada 2019, Natali aktif mengikuti berbagai program seperti pelatihan, pameran, hingga business matching. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi penjualan ritel (business to consumer), tetapi juga pembukaan peluang business to business (B2B), termasuk penjajakan pasar ekspor melalui mitra dari Taiwan.