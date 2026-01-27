Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Diminta Segera Daftarkan HAKI, Ini Keuntungannya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:37 WIB
UMKM Diminta Segera Daftarkan HAKI, Ini Keuntungannya
UMKM RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diminta segera mendaftarkan merek dan produk mereka agar menjadi pemilik sah hak kekayaan intelektual (KI). Langkah ini dinilai mampu membuka peluang bisnis yang lebih luas, mulai dari akses ke ekosistem penjual terkurasi yang menjamin keaslian produk hingga mendorong peningkatan transaksi, yang mayoritas didominasi oleh merek lokal.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, mengatakan penguatan perlindungan KI merupakan fondasi penting bagi daya saing UMKM dan brand lokal di era ekonomi digital. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan merek dan produk.

“Inisiatif edukasi dan pendampingan KI berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, Executive Director Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya mendorong peningkatan kesadaran penjual terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual melalui berbagai program edukasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sejak 2025, agar semakin banyak pelaku usaha memiliki kepemilikan KI yang sah.

Penjual yang telah memiliki KI, termasuk UMKM, berkesempatan bergabung dalam ekosistem penjual terkurasi yang menerapkan standar keaslian produk dan layanan konsumen. Stephanie menyebut jumlah penjual dalam ekosistem tersebut mengalami peningkatan signifikan, dengan sebagian mencatat pertumbuhan transaksi yang cukup tinggi.

“Daftar merek dengan peningkatan transaksi tertinggi didominasi oleh brand lokal, termasuk UMKM,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197165/tambang-PX19_large.jpg
Ini Kriteria UKM yang Bisa Ajukan Izin Kelola Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195695/uang-Jv3k_large.jpg
Kadin Buka Suara Banyak Kredit Macet UMKM, Ternyata Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/455/3194613/usaha-CWBe_large.jpg
Ini Tantangan di Balik Tumbuhnya Bisnis Kemitraan dan Lisensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/455/3194604/umkm-7Yt5_large.jpg
Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement