Ini Strategi demi UMKM Pesisir RI Naik Kelas

JAKARTA - Strategi menaikkan UMKM pesisir di Indonesia. Meningkatnya kunjungan wisatawan, khususnya generasi muda, membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM setempat. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing, legalitas, dan kualitas yang terstandar.

Salah satunya di Pantai Viral Bagek Kembar, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai destinasi wisata pesisir dengan panorama matahari terbenam dan pemandangan Jetty PLTMG Lombok pada malam hari.

Pelatihan mencakup materi kebijakan UMKM dan legalitas pangan, perlindungan kekayaan intelektual, strategi digital marketing berbasis TikTok dan Facebook hingga praktik langsung pembuatan makanan kekinian seperti corn dog yang diminati generasi Z.

“Kami ingin UMKM pesisir tumbuh lebih profesional, adaptif terhadap tren digital, serta mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan,” ujar Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Program UMKM naik kelas ini dirancang agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi wisata. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Mataram, Akademisi UIN Mataram, praktisi UMKM, pemerintah kelurahan dan kecamatan hingga Pokdarwis.

Salah satu peserta pelatihan, Rusnayati, pelaku usaha makanan di Pantai Bagek Kembar, mengaku mendapatkan wawasan baru.

“Kami jadi tahu cara mengurus legalitas usaha dan memasarkan produk lewat Video TikTok agar lebih menarik. Praktik membuat menu kekinian juga langsung bisa kami jual,” katanya.