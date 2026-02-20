Wapres Gibran Minta Komunitas Pengusaha Rangkul Pelaku UMKM

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta komunitas pengusaha untuk merangkul dan mendampingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta perintis usaha untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif.

Wapres Gibran mengimbau komunitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pengusaha besar, tetapi juga harus aktif memberdayakan pelaku usaha mikro, ultramikro, dan para perintis usaha.

"Beliau berpesan agar kami terus bergerak dan menghimpun para pengusaha. Jika ada yang fokus pada pengusaha besar, kami diminta tetap peduli pada yang kecil, bahkan yang baru mulai melangkah," kata Sekretaris Jenderal Idepreneurs Club Ahmad Rifqi pada pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta dikutip, Jumat (20/2/2026).

Gibran meyebut pendekatan merangkul pengusaha kecil mampu memperluas basis ekonomi produktif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari level paling bawah.

Menurut dia, ekosistem yang solid dinilai mampu memperkuat kapasitas dan memperluas jaringan bisnis anggota, sekaligus membuat dukungan pemerintah lebih efektif dan terarah.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan ekonomi harus berpihak pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas UMKM, dan penciptaan wirausaha baru berbasis inovasi dan teknologi.