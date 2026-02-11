Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bikin QRIS Lewat GoPay, Ini Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:00 WIB
Bikin QRIS Lewat GoPay, Ini Caranya
Bikin QRIS Lewat GoPay, Ini Caranya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara membuat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lewat aplikasi GoPay. Saat ini, GoPay mempunyai fitur ‘QRIS buat Jualan’ di dalam aplikasi GoPay untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerima pembayaran nontunai. 

Jika sebelumnya pelaku usaha hanya dapat membuat QRIS melalui aplikasi GoPay Merchant, kini QRIS juga dapat diperoleh langsung melalui aplikasi GoPay. 

Dengan ini, mereka tidak perlu lagi mengunduh dua aplikasi berbeda untuk bisa menerima pembayaran dari pelanggan.

4 Juta Pelaku Usaha

Head of GoPay Merchant Services Haryanto Tanjo mengatakan, sejak diluncurkan dua tahun lalu, aplikasi GoPay Merchant telah digunakan oleh lebih dari 4 juta pelaku usaha untuk menerima pembayaran QRIS. 

"Kini, kami memperluas akses QRIS dengan menghadirkan fitur ‘QRIS buat Jualan’ langsung di aplikasi GoPay," katanya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hal ini memudahkan siapa pun, termasuk yang ingin memulai usaha sampingan di bulan Ramadan, untuk menerima pembayaran non-tunai secara cepat, aman dan praktis.

Haryanto menambahkan, QRIS buat Jualan meliputi pendaftaran cepat, bisa menerima pembayaran dari semua bank dan e-wallet tanpa biaya, serta pencairan dana setiap jam untuk mendukung kelancaran arus kas usaha. 

Setelah mengaktifkan fitur ini di aplikasi GoPay, pengguna akan memiliki dua dompet terpisah untuk kebutuhan personal dan usaha, sehingga pengelolaan keuangan lebih rapi dan mudah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UMKM GoPay QR Code QRIS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/622/3194905/qris-khEI_large.png
Pakai QRIS Ada Biaya Admin? Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191386/rupiah-0rlY_large.jpg
Ini Alasan Roti O Tidak Terima Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184695/qris_bisa_dipakai_di_india_dan_arab_saudi-oJWC_large.jpg
QRIS Bisa Dipakai di China dan Korsel pada 2026, BI Kejar India dan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179341/qris-aA59_large.jpg
Perluas Pembayaran QRIS Tap, BI Dekati Apple
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179331/qris-bs9q_large.png
BI: Turis Malaysia Paling Sering Pakai QRIS di RI, Terbanyak Naik Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177160/transaksi_qris-nY0F_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Transaksi QRIS Capai 56 Juta Pengguna, Kalahkan Kartu Kredit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement