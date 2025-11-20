QRIS Bisa Dipakai di China dan Korsel pada 2026, BI Kejar India dan Arab Saudi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan masyarakat Indonesia akan semakin mudah bertransaksi tanpa uang tunai di luar negeri.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta (Fili) mengatakan, mulai tahun depan, transaksi menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dapat digunakan di dua negara Asia Timur, yaitu China dan Korea Selatan.

"Awal tahun depan beli dim sum di Beijing bisa, lalu beli Toppoki di Seoul juga bisa," katanya dikutip di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Selain dua negara tersebut, BI juga menargetkan penyelesaian proses kerja sama transaksi QRIS dengan India agar bisa terealisasi pada tahun 2026.

"Dengan India terus kita kejar supaya iya bisa beli kare di sana," papar Fili.

Namun, untuk Arab Saudi, Filianingsih menyebut progresnya masih cukup panjang dan masih dalam tahap negosiasi intensif dengan pihak kerajaan. Fokusnya adalah mengintegrasikan uang elektronik Indonesia ke dalam Nusuk Apps untuk memudahkan pembayaran bagi jemaah umrah dan haji.

Sebelumnya, QRIS telah lebih dulu terintegrasi dan bisa digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Negara terakhir yang telah memperkenankan penggunaan QRIS adalah Jepang melalui sistem JPQR.