Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD156,5 Miliar per Desember 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |10:34 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia mencapai USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025. Cadangan devisa ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir November 2025 sebesar USD150,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

 

