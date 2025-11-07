Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD149,9 Miliar per Oktober 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |10:22 WIB
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD149,9 Miliar per Oktober 2025
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD149,9 Miliar per Oktober 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar USD149,9 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2025 sebesar USD148,7 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

"Posisi cadangan devisa akhir Oktober 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).

Adapun BI menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," katanya.

Dengan demikian, Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
 

(Dani Jumadil Akhir)

