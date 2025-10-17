Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |08:22 WIB
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan family office di Indonesia. Namun, Purbaya memberikan syarat tegas bahwa implementasi ide tersebut tidak boleh melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya melihat family office, yang diketahui memiliki fungsi menampung kekayaan keluarga konglomerat, dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat likuiditas valuta asing.

"Kalau dia uang dari luar negeri, biar aja. Paling nggak memperkuat cadangan devisa kita," ungkap Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Meskipun mengaku belum mendiskusikan rencana tersebut secara detail, Purbaya menjelaskan bahwa pada dasarnya family office berfungsi menampung uang dari luar negeri tanpa harus diketahui asal-usulnya, sebuah mekanisme yang disebutnya tidak merugikan dari sisi penerimaan pajak.

"Kalau uang dari luar negeri kan pengemplang pajak, kalau enggak masuk juga enggak ada pajaknya. Kalau masuk juga, untuk saya, zero sum game, nol," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404/purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177306/purbaya-l8DK_large.jpg
Ini Syarat Purbaya soal Hapus Utang Orang RI di Bawah Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303/purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300/purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177299/purbaya-XDnt_large.jpg
Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177298/purbaya-YBdH_large.jpg
Pengumuman! Purbaya Mau Hapus Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement