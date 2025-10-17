Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:50 WIB
Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA
Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA (Foto: Setpres)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait kucuran dana rutin sebesar Rp50 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke Indonesia Investment Authority (INA).

Purbaya menyatakan keraguan terhadap usulan tersebut, mengingat INA dinilai masih memiliki banyak dana yang belum teroptimalkan.

"Saya lihat nanti INA-nya mau ngomongin seperti apa proposalnya. Saya sih belum lihat sampai sekarang. Saya kan di INA. Tapi INA-nya belum ngomongin apa-apa ke saya," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA yang diharapkan dapat berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

Namun, Purbaya mengaku belum menerima proposal resmi dari INA. Purbaya menyatakan, meskipun Luhut menganggap usulan tersebut sebagai masukan yang bagus, dirinya perlu mengkaji secara mendalam tujuan penggunaan dana tersebut.

 

