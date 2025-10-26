BI: Turis Malaysia Paling Sering Pakai QRIS di RI, Terbanyak Naik Whoosh

BI: Turis Malaysia Paling Sering Pakai QRIS di RI, Terbanyak Naik Whoosh (Foto: Okezone)

BUKITTINGGI - Bank Indonesia (BI) mendorong akselerasi transaksi cross-border menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto mengungkapkan bahwa saat ini turis dari Malaysia menjadi pengguna QRIS paling masif di Indonesia.

Himawan menjelaskan, dominasi penggunaan QRIS cross-border saat ini berasal dari skema inbound, yang berarti warga negara Malaysia banyak berbelanja di Indonesia menggunakan QRIS.

"Sekarang yang paling gede Malaysia. Malaysia banyak inbound gitu ya, inbound tuh artinya orang Malaysia banyak belanja di kita," ujar Himawan dalam pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Himawan menyoroti beberapa lokasi di Indonesia yang menjadi tujuan favorit turis Malaysia untuk bertransaksi menggunakan QRIS, terutama di Pulau Jawa.

"Paling banyak tuh di Bandung, mungkin Bandung atau naik Whoosh, kadang-kadang mereka naik Whoosh tuh, karena kereta cepat di ASEAN baru kita kan ya, naik Whoosh. Itu cukup masif penggunaan di Bandung gitu kan ya atau di Tanah Abang. Tapi intinya orang Malaysia, banyak menggunakan ini, paling banyak," jelasnya.

Sementara itu, untuk Singapura, transaksi QRIS masih relatif berimbang (balance), meskipun Himawan mengakui masih ada beberapa merchant dan penerbit di Singapura yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan QR.