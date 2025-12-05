Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Rp16.648 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:49 WIB
Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Rp16.648 per Dolar AS
Rupiah Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Jumat (5/12/2025), naik tipis 5 poin atau sekitar 0,03 persen ke level Rp16.648 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen penguatan datang dari eksternal yakni dukungan yang lebih luas datang dari ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat memangkas suku bunga pada pertemuan kebijakan minggu depan. 

“Investor telah beralih ke pandangan bahwa The Fed mungkin akan mulai melonggarkan kebijakan seiring melemahnya momentum ekonomi,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Data pasar tenaga kerja AS memperkuat sentimen tersebut. Klaim pengangguran mingguan turun tajam menjadi 191.000 level terendah sejak September 2022 meskipun para ekonom mencatat volatilitas terkait liburan dapat memengaruhi angka tersebut. 

Pada saat yang sama, laporan penggajian swasta awal pekan ini menunjukkan perusahaan-perusahaan AS memangkas 32.000 pekerjaan pada bulan November, menandakan melemahnya kondisi perekrutan.

Fokus pasar hari ini Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) untuk bulan September, yang akan dirilis malam nanti pukul 22.00 WIB. Para pedagang akan memantau dengan saksama data inflasi PCE AS untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan Federal Reserve (Fed) menjelang pertemuannya minggu depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182607/rupiah-vM4V_large.jpg
Jalan Panjang Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182552/purbaya-EKaq_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2027, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/622/3182526/rupiah-LHqb_large.jpg
Hari Pahlawan 2025: Mengenal 8 Pahlawan yang Ada di Uang Rupiah Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176228/rupiah_sepekan-0PEF_large.jpeg
Rupiah Sepekan Melemah Tipis ke Rp16.570 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173972/uang_koin_emas-wN0A_large.png
5 Uang Koin Rupiah yang Ternyata Mengandung Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement