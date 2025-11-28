Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) tembus USD20,19 miliar atau setara Rp336,32 triliun, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Transaksi LCT telah dilakukan Indonesia dengan enam negara mitra strategis, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Optimalisasi LCT bersama 6 negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab, nilainya mencapai USD20,19 miliar di bulan Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Pemerintah menilai peningkatan penggunaan LCT menjadi bukti semakin kuatnya integrasi ekonomi regional serta efektivitas strategi mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Skema ini juga dipandang mampu menekan volatilitas pasar valuta asing, memperbaiki efisiensi biaya transaksi, serta memperluas akses pelaku usaha terhadap instrumen pembayaran antarnegara yang lebih stabil.

Kerja sama LCT tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperdalam hubungan moneter dan ekonomi dengan negara mitra utama Indonesia. Thailand dan Malaysia merupakan dua negara pertama yang mengimplementasikan skema ini secara aktif, disusul oleh Jepang dan Korea Selatan.