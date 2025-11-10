Hari Pahlawan 2025: Mengenal 8 Pahlawan yang Ada di Uang Rupiah Baru

Hari Pahlawan 2025: Mengenal 8 Pahlawan yang Ada di Uang Rupiah Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tanggal 10 November merupakan momen mengenang jasa para pejuang dan kusuma bangsa yang bertempur untuk menjaga kemerdekaan.

Penetapan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November setiap tahunnya tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959. Keppres ini menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional dan bertujuan untuk mengenang semangat perjuangan para pahlawan dalam pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945

Sementara, tema Hari Pahlawan 2025 adalah "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan". Melalui 'Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025' tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh Menteri Sosial (Mensos) RI, logo tema Hari Pahlawan 2025 melambangkan semangat bagi para generasi penerus bangsa agar meneladani perjuangan para pahlawan.

Tidak hanya terukir dalam buku sejarah, sosok para pahlawan juga menghiasi uang Rupiah. Lalu siapa saja pahlawan yang ada di uang Rupiah baru? Berikut ulasannya, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penetapan 8 gambar dan nama pahlawan nasional di Rupiah tahun emisi 2022 ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Gambar Pahlawan nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas NKRI.

Ada 8 sosok pahlawan yang diabadikan dalam uang Rupiah kertas, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Sam Ratulangi, Djuanda Kartawidjaja, Frans Kaisiepo, Idham Chalid, Mohammad Hoesni Thamrin dan Cut Nyak Meutia.

Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional ini pun telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

Berikut ini daftar pahlawan nasional yang gambarnya terpampang di mata uang Indonesia, Rupiah terbaru tahun emisi 2022.